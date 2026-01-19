В Башкирии заработала новая ледовая переправа через реку Белую

В Башкирии появилась вторая в этом году официальная ледовая переправа. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, новая переправа через реку Белую открылась сегодня в Бирском районе.
По данным спасателей, дорога по льду имеет длину 520 метров. Для движения автомобилистов на ней предусмотрены две полосы, каждая шириной 40 метров. Максимальный вес машины, которую можно провезти по этому маршруту, составляет 3 тонны.
Напомним, что первая переправа в республике уже действует в Караидельском районе. Она проходит через реку Уфу у села Караидель на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.