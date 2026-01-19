Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Сегодня квартира была передана Лурье и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства», — сказала она.
«Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, ибо у её (Долиной — ред.) доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры в добровольном порядке. А вот полномочия на действия в рамках исполнительного производства у представителя есть», — добавила Свириденко.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекал срок добровольного ее выселения.
Афера с квартирой.
Долина привлекла общественное внимание летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на «безопасные счета», а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.