В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света

«Обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области», — написал Чаус в своем Telegram-канале.
По его словам, это связано с повреждениями энергетических объектов.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетических объектов, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
«Обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области», — написал Чаус в своем Telegram-канале.
По его словам, это связано с повреждениями энергетических объектов.