В Черниговской области около ста населенных пунктов остались без света

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Около 100 населенных пунктов остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины из-за повреждения энергетических объектов, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области», — написал Чаус в своем Telegram-канале.

По его словам, это связано с повреждениями энергетических объектов.