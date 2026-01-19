Раскрыт неожиданный побочный эффект антидепрессантов

Анализ показал, что интенсивность зевоты была напрямую связана с тяжестью депрессии и нарушениями сна как до начала лечения, так и после него. У пациентов, хорошо ответивших на терапию, зевота со временем уменьшалась, тогда как у тех, кому лечение помогло хуже, она становилась более выраженной.