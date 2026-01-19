Названы указывающие на онлайн-зависимость признаки

По словам врача, основной показатель любой зависимости заключается в том, что она вытесняет остальные сферы жизни и существенно снижает ее качество. К психологическим проявлениям виртуальной зависимости она отнесла повышенную раздражительность, тревогу и ухудшение настроения, если человек по каким-то причинам находится вдалеке от объекта зависимости. Что касается физиологических симптомов, то это может проявляться нарушением режима сна, учащенным сердцебиением, недостаточным вниманием к личной гигиене.
«Признаки онлайн-зависимости может заметить не только сам человек, но и его близкие. Так, например, если он только отвечает на сообщение или читает новости, а затем спокойно откладывает телефон — это одна ситуация. И совсем другая, когда человек буквально не выпускает телефон из рук, отвлекаясь от текущих задач», — рассказала психолог.
Следующим шагом она назвала отслеживание времени, проведенного в сети. Это позволит понять, что именно «съедает» свободное время и тем самым повысить продуктивность.
Также, по словам Якушевой, важно определить четкую границу между рабочим и личным временем, чтобы осознаннее подходить к использованию цифрового пространства. Кроме того, полезно инициировать личные встречи, например, с друзьями взамен долгим перепискам в мессенджерах. Если же самостоятельно справиться не получится, стоит обратиться за профессиональной помощью, подытожила психолог.