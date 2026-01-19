Названы указывающие на онлайн-зависимость признаки

«Признаки онлайн-зависимости может заметить не только сам человек, но и его близкие. Так, например, если он только отвечает на сообщение или читает новости, а затем спокойно откладывает телефон — это одна ситуация. И совсем другая, когда человек буквально не выпускает телефон из рук, отвлекаясь от текущих задач», — рассказала психолог.