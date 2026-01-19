Основные запреты Таиланда — что нужно знать туристу, чтобы не попасть в тюрьму

Основные запреты для туристов в Таиланде
В Таиланде действует ряд строгих запретов, которые распространяются не только на граждан, но и на иностранцев. Их нарушение может караться штрафом, депортацией с последующим запретом на въезд и даже тюремным сроком. Вот главные из них:
Оскорбление королевской семьи
Это самый строгий закон в Таиланде. Запрещены любые шутки, критика или неуважительные действия в отношении короля, королевы, наследного принца или регента. Это касается как публичных высказываний (выступлений, постов в социальных сетях, материалов в СМИ
Помимо этого, нельзя наносить вред изображениям монарха и его семьи. За порчу статуй, портретов, фотографий человеку может грозить уголовная ответственность. Правило распространяется и на национальную валюту — запрещено мять и рвать купюры, бросать их на землю или наступать на них.
За все вышеперечисленные нарушения иностранцам грозит тюремное заключение на срок от 3 до 15 лет.
Курение
Курение в Таиланде не запрещено, однако оно строго регулируется. Нельзя курить в общественных местах: в аэропортах, на вокзалах, в парках, рядом с торговыми центрами, медицинскими и учебными учреждениями. Спокойно выкурить сигарету разрешается только в специально отведенных местах. Запрет на курение также действует на территории большинства общественных пляжей, поэтому перед их посещением важно уточнить правила пребывания. Нарушение карается штрафом до 100 тыс. бат (около 248 тыс. рублей).
Еще более строгие ограничения касаются электронных сигарет и вейпов — в Таиланде введен полный запрет на ввоз, хранение, продажу и использование таких устройств. Наказание — до 10 лет лишения свободы или штраф до 1 млн бат (около 2,48 млн рублей).
Наркотики
В Таиланде действует политика нулевой терпимости по отношению к наркотикам. Несмотря на попытки легализации марихуаны, с 2025 года ее употребление полностью запрещено.
Что под запретом:
- покупка марихуаны:
- цветов, экстрактов и других продуктов;
- употребление наркотических веществ в общественных местах и номерах отелей;
- ввоз, вывоз, хранение или торговля любыми наркотиками.
За всё вышеперечисленное туристам грозят огромные штрафы и многолетние тюремные сроки, вплоть до пожизненного за контрабанду крупных партий.
Использование дронов
С 2018 года использование дронов на территории Таиланда строго регулируется. Чтобы запустить беспилотник весом более 2 кг или любой дрон с камерой, необходимо пройти регистрацию в Национальной комиссии по телерадиовещанию (NBTC), получить лицензию от Управления гражданской авиации (CAAT) и застраховать устройство на сумму не менее 1 млн бат. Но даже с полным набором документов полеты рядом с военными объектами, полицейскими участками и национальными парками запрещены. Ограничения также действуют в некоторых специально обозначенных зонах, поэтому важно обращать внимание на знаки.
За нарушение этого запрета туриста могут оштрафовать на 100 тыс. бат или приговорить к тюремному заключению сроком до 5 лет.
Употребление алкоголя
Ограничения действуют и в отношении алкоголя. Розничная продажа разрешена с 11:00 до 00:00, а во время религиозных праздников она может быть полностью запрещена.
Бары и рестораны обычно работают по отдельным лицензиям, что позволяет им продавать алкоголь вне установленных временных рамок. При этом распитие спиртного за пределами этих учреждений карается штрафом до 10 тыс. бат (24,8 тыс. рублей). Это касается всех улиц, парков, пляжей, а также культурных учреждений и особенно храмов.
Защита природы и морской экосистемы
Власти Таиланда серьезно относятся к охране окружающей среды, особенно морского побережья и коралловых рифов. Запрещено:
- кормить рыб в море — за это туриста могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. бат (12 тыс. рублей), посадить в тюрьму или депортировать;
- собирать кораллы, ракушки на берегу или в море — штраф до 5 тыс. бат, депортация;
- причинять вред морским обитателям, прикасаться к ним, фотографироваться с дикими животными в руках — штраф до 100 тыс. бат.
Помимо этого в Таиланде нельзя выбрасывать жевательную резинку на улице — за это предусмотрен штраф до 50 тыс. бат (124 тыс. рублей) или арест до года. Также запрещено загорать топлесс и ходить по улице без футболки. Это воспринимается как неуважение к культуре и может привести к штрафу.
Что можно и нельзя ввозить в Таиланд
Во время поездки в Таиланд также важно учитывать таможенные ограничения. Через «зеленый коридор» в страну можно провезти:
- личные вещи (одежду, косметику, средства гигиены) в объеме, необходимом для поездки;
- до 200 сигарет или 250 г табака;
- до 1 л алкоголя любой крепости;
- личные гаджеты (по одному смартфону, ноутбуку, планшету и видеокамере на человека);
- наличные: не более 50 тыс. бат и $20 тыс. (или эквивалент в другой валюте).
Некоторые предметы не запрещены к ввозу, однако требуют специального разрешения, которое необходимо заранее получить в соответствующем ведомстве. К ним относятся:
- сильнодействующие лекарства (по рецепту);
- некоторые продукты (апельсины, лук, рис и др.);
- растения, семена;
- домашние животные (питбулей и стаффордширских терьеров ввозить запрещено);
- предметы искусства и антиквариат;
- дроны, радиооборудование (роутеры, модемы, приемники
и т. д.).автозапчасти.
Категорически запрещен ввоз:
- наркотиков и психотропных веществ;
- электронных сигарет, вейпов, кальянов;
- порнографических материалов (видео, аудио, книг, сувениров, игрушек для взрослых
и т. д.);
- предметов с изображением тайского флага;
- пиратской аудио- и видеопродукции;
- растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, из списка СИТЕС.
Что нельзя вывозить из Таиланда
Туристам также следует помнить о том, что нельзя вывозить из Таиланда, чтобы не столкнуться с проблемами на границе. Строгий запрет распространяется на:
- арбузы, кокосы, дуриан в свежем виде (можно вывозить производные — цукаты, чипсы);
- природные материалы: песок, ракушки, кораллы, необработанные драгоценные камни, золотые слитки;
- животные трофеи: слоновая кость, шкуры и кости тигров, леопардов, черепах, чучела крокодилов;
- электронные сигареты, наркотики, предметы с тайским флагом, поддельные деньги, почтовые марки, порнографию.
При этом важно помнить, что в Россию, согласно действующему законодательству, можно привезти не более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 г табака, 5 кг фруктов, 5 кг мяса и сыра в заводской упаковке, 3 л алкоголя по «зеленому коридору» или 5 л — по «красному коридору».
Культурные нормы Таиланда
Помимо законодательных норм во время поездки в Таиланд необходимо соблюдать правила местного этикета, с уважением относиться к тайским традициям и особенностям менталитета. Это поможет избежать недопонимания и конфликтных ситуаций.
Основные правила:
- Голова — священная часть тела, не следует прикасаться к голове тайцев, даже детей;
- Ноги считаются «грязной» частью тела. Нельзя указывать на что-либо (особенно на храмы и изображение Будды) ступней, класть ноги на мебель, перешагивать через людей или еду.
- Спокойствие — главная добродетель. Рекомендуется избегать громких разговоров, криков, агрессии и публичных конфликтов.
- Скромность в чувствах — в Таиланде объятия, поцелуи и другие публичные проявления привязанности осуждаются, особенно рядом с храмами. Поэтому лучше воздержаться от романтических жестов в общественных местах;
- Дресс-код — на пляже допустимо ходить в купальнике, но в городе, магазинах и кафе нужно прикрывать плечи и колени. В храмах обязательна скромная, непрозрачная одежда (на входе часто можно арендовать или купить специальные накидки).