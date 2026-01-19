Основные запреты Таиланда — что нужно знать туристу, чтобы не попасть в тюрьму

Таиланд — одно из самых популярных направлений у российских туристов. Теплое море, пляжи с белым песком, коралловые рифы и величественные храмовые комплексы неизменно привлекают путешественников не только из РФ, но и из других стран. Но чтобы отдых прошел спокойно и оставил только приятные впечатления, важно соблюдать местные законы и традиции. О том, что нельзя делать в Таиланде и какое наказание за это грозит, читайте в материале «Известий».