Мэр Иркутска прокомментировал перебои в работе общественного транспорта в морозы

Мэр Иркутска Руслан Болотов на заседании оперативного штаба прокомментировал сбои в работе общественного транспорта в аномальные морозы, которые в городе достигают −40 градусов. Он отметил, что поступило много жалоб от жителей, которые не могут уехать утром на работу.
— Получаем сообщения от горожан о том, что невозможно утром уехать на работу. Муниципальные автобусы ходят более-менее исправно, а к коммерческим перевозчикам есть претензии, — сказал мэр. — Некоторые не вышли на смену, объяснив это замерзшими автобусами и отсутствием зимнего дизельного топлива.
Руслан Болотов назвал такое положение дел неприемлемным, особенно в условиях действующего в городе режима повышенной готовности. Он поручил комитету городского обустройства взять вопрос на оперативный контроль и мониторить выход транспорта на линии. Режим повышенной готовности будет действовать до окончания сильных морозов.
Также мэр отметил, что городские службы оперативно справляются с другими нештатными ситуациями — пожарами и авариями на сетях. Он призвал сибиряков быть осторожнее с электроприборами и в случае проблем звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 520−112.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале в Ольхонском районе отменили крещенские купания из-за сильного ветра.