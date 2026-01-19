Мэр Иркутска прокомментировал перебои в работе общественного транспорта в морозы

Мэр Иркутска Руслан Болотов на заседании оперативного штаба прокомментировал сбои в работе общественного транспорта в аномальные морозы, которые в городе достигают −40 градусов. Он отметил, что поступило много жалоб от жителей, которые не могут уехать утром на работу.