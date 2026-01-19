Трансплантация почки стала бесплатной в России

«С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий, она вошла в ОМС. Таким образом, регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было до этого, потому что трансплантация почки включалась госзадание и было достаточно ограниченно по возможностям региона», — сказал он в ходе пресс-конференции.