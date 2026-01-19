Израильские ВВС нанесли серии ударов по югу Ливана, сообщил источник

«Вражеская авиация Израиля нанесла несколько ударов по долине Баргаз и высотам Мейс в районе Ансар на юге Ливана», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, боевые самолеты продолжают находится в воздушном пространстве Ливана, и наносят удары по долине между населенными пунктами Джаржу и Лувейзи.
Ранее израильская армия заявила, что намерена нанести удары по объектам военной инфраструктуры движения «Хезболлах» на юге Ливана.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН № 1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения «Хезболлах» для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.