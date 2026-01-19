Чуть не погибли из-за мороза: Гипотермия и обморожения — в Молдове люди страдают из-за холодов

В Молдове растёт число обратившихся за медицинской помощью из-за переохлаждения и воздействия холода. По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP), с начала года у 24 человек была диагностирована гипотермия, а у 10 — обморожение. Всем пострадавшим была оказана догоспитальная неотложная медицинская помощь, а некоторых пациентов пришлось поместить в стационар.
На протяжении 2025 года в Молдове было зарегистрировано 156 случаев гипотермии и 41 случай обморожения.
