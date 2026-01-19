DS: 81-летний вьетнамец рассказал, как живет 60 лет без сна

Житель вьетнамского Куангнама, 81-летний Тай Нгок, утверждает, что не спал более 60 лет, он пытался хотя бы подремать, но у него ничего не выходило, материал из Daily Star перевел aif.ru.
По словам Нгока, он перестал спать в возрасте около 20 лет во время войны во Вьетнаме, тогда он перенёс тяжёлую лихорадку. С тех пор он перепробовал все методы, в том числе сильнодействующие препараты, выписанные врачами, но они тоже не помогли ему заснуть.
«Видя, как другие спят, я завидую им. Сидеть неподвижно невыносимо», — поделился мужчина.
Он добавил, что проводит время без сна с пользой — пропалывает сорняки на полях, ухаживает за урожаем и варит собственное рисовое вино.
Автор материала подчеркивает, что в 2023 году американский блогер Дрю Бинси поселился с Нгоком в одной комнате, чтобы убедиться в правдивости слов мужчины. Он подтвердил, что Нгок бодрствовал всю ночь и не сидел без дела даже в предрассветные часы.
Врачи и ученые пока не могут объяснить, что происходит с вьетнамцем. Эксперты предполагают, что давняя психологическая травма или стресс, пережитые в детстве, в том числе во время войны, а также перенесённая лихорадка могли спровоцировать или усугубить его бессонницу.
Медики полностью обследовали Нгока и не выявили у него ухудшения здоровья из-за полного отсутствия сна.