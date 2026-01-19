На детских площадках у строек выявлены случаи превышения содержания мышьяка

«Наибольшее превышение — в 3,4−3,7 раза характерно для сурьмы и свинца, концентрации цинка, меди, мышьяка и кадмия больше в 2,1−2,6 раза, висмута и молибдена — в 1,7 раза. Моделирование позволило оценить вклады этих источников загрязнения для каждой площадки и установить зоны с доминированием того или иного источника загрязнения», — уточнила один из авторов исследования, профессор географического факультета МГУ Наталья Кошелева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.