В России нашли способ строить жилье из снега для освоения Арктики

В рамках нового этапа исследований из таких блоков была построена полноразмерная хижина высотой около 1,8 метра со стенами толщиной почти 65 сантиметров. Для формирования конструкций использовалась подогреваемая опалубка, в которой снег уплотнялся и частично подтаивал, образуя монолит с прочной ледяной коркой. Это позволило отказаться от резки и переноски блоков и формировать стены непосредственно на месте.