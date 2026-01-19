Более 60 тыс. пассажиров перевез беспилотный трамвай в Москве с момента запуска

«В сентябре 2025 года Сергей Собянин дал старт движению столичного беспилотного трамвая. Это первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно курсирует по городу с пассажирами. В рамках экспериментального правового режима инновационный транспорт уже проехал свыше 25 тыс. км и перевез более 60 тыс. пассажиров. Программное обеспечение для трамвая разработали сотрудники столичного метро, а сама технология полностью принадлежит правительству Москвы», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.