Более 60 тыс. пассажиров перевез беспилотный трамвай в Москве с момента запуска

«В сентябре 2025 года Сергей Собянин дал старт движению столичного беспилотного трамвая. Это первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно курсирует по городу с пассажирами. В рамках экспериментального правового режима инновационный транспорт уже проехал свыше 25 тыс. км и перевез более 60 тыс. пассажиров. Программное обеспечение для трамвая разработали сотрудники столичного метро, а сама технология полностью принадлежит правительству Москвы», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Беспилотный трамвай курсирует по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — Улица Кулакова».
В кабине трамвая пока находится сотрудник трамвайного управления Московского метрополитена, который наблюдает за движением и решает вопросы, связанные с любыми ситуациями в пути.
Работа по внедрению беспилотных технологий в столичную трамвайную сеть продолжается. По состоянию на конец 2025 года курсировали четыре беспилотных трамвая, часть из которых — в режиме лабораторий, в том числе трехсекционный трамвай «Витязь-Москва», который начал испытательные поездки для подготовки к последующему запуску движения с пассажирами.
До конца 2026 года 15 трамваев Краснопресненской трамвайной сети будут оснащены беспилотными технологиями. В соответствии со стратегией развития городского транспорта до 2030 года около двух третей столичных трамваев будут беспилотными, а к 2035-му — около 90%.
Ранее Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии столичных беспилотных систем. Благодаря синтезу отечественного научного, образовательного и производственного потенциала в городе фактически формируют новую индустрию. Владимир Путин отметил, что Москва является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем и этот опыт необходимо передавать другим регионам.