Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 19 января

Ситуацию обостряют и сильные морозы, которые держатся в городе уже не первый день. К вечеру столбик термометра опустился до −32 градусов! Но они нипочем самым закаленным — пока одни стоят в пробках, другие рванули на залив Якоби, чтобы искупаться в проруби (смотрите фото репортаже в КП-Иркутск).