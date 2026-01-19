Девятибалльные пробки парализовали Иркутск вечером 19 января

Иркутск застрял в девятибалльных пробках. Судя по картам, в ожидании замерли улицы Ленина, Степана Разина, 3 Июля, Рабочая, Седова, Ширямова, Байкальская и многие другие. На Академическом и Глазковском мостах, а также на плотине ГЭС ситуация, на удивление, спокойная.
— Мы обязательно выживем и доберемся до дома, — не теряют оптимизма сибиряки.
Ситуацию обостряют и сильные морозы, которые держатся в городе уже не первый день. К вечеру столбик термометра опустился до −32 градусов! Но они нипочем самым закаленным — пока одни стоят в пробках, другие рванули на залив Якоби, чтобы искупаться в проруби (смотрите фото репортаже в КП-Иркутск).
А в это время мэр города Руслан Болотов возмутился работой общественного транспорта. Поступило много жалоб от жителей, которые не могут уехать утром на работу.
А теперь о хорошем! Хватайте фотоаппараты, ведь в Иркутской области ожидается полярное сияние в ночь на 20 января.