В Москве обновили и построили почти 300 км сетей водоснабжения и водоотведения

«Без надежной коммунальной инфраструктуры невозможно развитие города. Кроме того, новые сети создают резерв мощностей на будущее. В 2025 году мы построили почти 180 км сетей, реконструировали и отремонтировали больше 110 км старых. В частности, обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе во время комплексного благоустройства», — написал он.
По словам мэра, строительство и реконструкция сетей идут в основном с применением бестраншейных технологий — это сокращает количество земляных работ. Чаще всего для прокладки новых сетей используется метод горизонтально-направленного бурения и щитовой проходки. Для реконструкции — технология «труба в трубе», когда новую трубу протягивают внутрь существующей, а старая труба становится «футляром».
«В строительстве и реконструкции сетей используются отечественные материалы. Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы отличаются повышенной прочностью и меньше накапливают отложения», — добавил Собянин.