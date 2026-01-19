В Москве обновили и построили почти 300 км сетей водоснабжения и водоотведения

«Без надежной коммунальной инфраструктуры невозможно развитие города. Кроме того, новые сети создают резерв мощностей на будущее. В 2025 году мы построили почти 180 км сетей, реконструировали и отремонтировали больше 110 км старых. В частности, обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе во время комплексного благоустройства», — написал он.