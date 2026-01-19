Адвокат Лурье показала ключи от квартиры, проданной Долиной

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко показала журналистам ключи от квартиры, проданной певицей Ларисы Долиной.
Свириденко у дома, где находится квартира, которую Лурье купила у Долиной, показала журналистам ключи от жилья, полученные в понедельник от представителей певицы.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.