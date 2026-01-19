Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крещение в Молдове: как прошла литургия и купания

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. В этом году Молдова отмечает Крещение Господне с настоящими крещенскими морозами. Уже более 10 дней по всей республике сохраняются крепкие морозы: до −10 днем и до −15 в ночное время.

Источник: Sputnik.md

В день Крещения Господня в Кишиневе в Кафедральном соборе прошла Божественная литургия, ее провел митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир. Там же у собора после службы верующие, пришедшие на службу, взяли святую воду.

Крещенские купания в Кишиневе провели на озере в парке «Валя Морилор». Благодаря длительным морозам озеро замерзло и для купания подготовили прорубь. Место для окунания оцепили, на месте дежурили спасатели и врачи скорой помощи. Желающих окунуться в молдавской столице было много.

В Приднестровье тоже прошли Крещенские купания. Они начались ранним утром, многие пришли окунуться еще перед работой.

Традиционно отмечают Крещение и в Гагаузской автономии Республики Молдова.

В местных храмах прошли церковные службы, там же верующие набирали освященную воду.

С поздравлениями к жителям Гагаузии обратилась башкан Евгения Гуцул:

«От всего сердца поздравляю вас с Крещением Господним — светлым праздником веры, очищения и надежды. Пусть этот день укрепит ваши семьи, подарит радость общения с близкими и вдохновит на добрые дела», — отметила Гуцул.

В своем обращении они также пожелала всем здоровья, душевного спокойствия и тепла в каждом доме.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше