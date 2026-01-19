Крещение в Молдове: как прошла литургия и купания

В день Крещения Господня в Кишиневе в Кафедральном соборе прошла Божественная литургия, ее провел митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир. Там же у собора после службы верующие, пришедшие на службу, взяли святую воду.
Крещенские купания в Кишиневе провели на озере в парке «Валя Морилор». Благодаря длительным морозам озеро замерзло и для купания подготовили прорубь. Место для окунания оцепили, на месте дежурили спасатели и врачи скорой помощи. Желающих окунуться в молдавской столице было много.
В Приднестровье тоже прошли Крещенские купания. Они начались ранним утром, многие пришли окунуться еще перед работой.
Традиционно отмечают Крещение и в Гагаузской автономии Республики Молдова.
В местных храмах прошли церковные службы, там же верующие набирали освященную воду.
С поздравлениями к жителям Гагаузии обратилась башкан Евгения Гуцул:
«От всего сердца поздравляю вас с Крещением Господним — светлым праздником веры, очищения и надежды. Пусть этот день укрепит ваши семьи, подарит радость общения с близкими и вдохновит на добрые дела», — отметила Гуцул.
В своем обращении они также пожелала всем здоровья, душевного спокойствия и тепла в каждом доме.