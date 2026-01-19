Ричмонд
Китай отправил беспилотник-шпион в воздушное пространство Тайваня

Китайский разведывательный беспилотник пролетел в воздушном пространстве над островом Пратас рано утром 17 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

Министерство заявило, что дрон пролетел вне зоны действия средств ПВО и покинул воздушное пространство после того, как по международным радиочастотам были переданы предупреждения.

Пратас (кит. трад. 東沙群島, буквально «восточная отмель») — архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из трех маленьких островков-рифов. Находится в 300 км к юго-востоку от Гонконга, в 450 км к юго-западу от острова Тайвань и в 600 км к северо-востоку от острова Хайнань. Фактически под контролем Тайваня. На острова претендует Китайская Народная Республика.

Ранее Китай провел масштабные военные учения «Справедливая миссия-2025» вокруг Тайваня. В учениях были задействованы подразделения сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск.

Власти Тайваня осудили учения Китая близ острова, заявив, что они подрывают безопасность в регионе.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше