Китай отправил беспилотник-шпион в воздушное пространство Тайваня

Пратас (кит. трад. 東沙群島, буквально «восточная отмель») — архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из трех маленьких островков-рифов. Находится в 300 км к юго-востоку от Гонконга, в 450 км к юго-западу от острова Тайвань и в 600 км к северо-востоку от острова Хайнань. Фактически под контролем Тайваня. На острова претендует Китайская Народная Республика.