Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом. Иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей» зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары — четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг.