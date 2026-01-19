Ричмонд
Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова не пришла на суд по делу о разводе с Джиганом.

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова не пришла на суд по делу о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает корреспондент РИА Новости.

На заседание явился её представитель Олег Тонаканян, он подтвердил, что заявительница, скорее всего, в сегодняшнем слушании принимать участие не будет.

Ранее Самойлова подала на развод с Джиганом. Иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей» зарегистрировали 6 октября 2025 года. У пары — четверо детей. В ноябре прошлого года суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда сказала журналистам, что не готова пойти на этот шаг.

Рассмотрение проходит в закрытом режиме.