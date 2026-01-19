Ричмонд
Власти Ростова опубликовали новые тарифы на ритуальные услуги

В Ростове утвердили обновленные цены на похоронные услуги из гарантированного перечня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону обновили цены на гарантированный перечень похоронных услуг. Соответствующий документ в яндаре 2026 года опубликовали на сайте городской администрации.

Стоимость регистрационного знака (таблички) — 131,17 рубля. Предоставление и доставка гроба, а также других предметов, необходимых для погребения при захоронении в землю — 3,8 тысячи рублей, при кремации — 3,7 тысячи рублей.

Перевозка останков умершего на кладбище (в крематорий) — от 1,1 до 2,6 тысячи рублей. В этом случае стоимость варьируется в зависимости от конечной точки маршрута, больше всего стоит услуга по перевозке на Ростовское кладбище.

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) — от 2,2 тысячи до 3,8 тысячи рублей. Это не все расценки, с более подробной информацией можно ознакомиться непосредственно в постановлении.

