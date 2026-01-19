В Иркутской области составили план празднования 81-й годовщины Победы

В прошлом 2025 году в праздновании 80-летия Победы участвовало более 400 тысяч жителей региона. Около 64 тысяч ветеранов, тыловиков, блокадников и детей войны получили единовременные выплаты из областного бюджета на общую сумму 462 миллиона рублей. Эта поддержка продолжится и в 2026 году.