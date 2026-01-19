Ричмонд
В Иркутской области составили план празднования 81-й годовщины Победы

Предварительный план уже включает более 90 мероприятий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области начали подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предварительный план уже включает более 90 мероприятий. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

В него войдут государственные праздники, юбилеи воинских частей, поздравления ветеранов, торжественное шествие военных подразделений, акция «Бессмертный полк», а также культурные, спортивные и патриотические события. План будет дополняться.

В прошлом 2025 году в праздновании 80-летия Победы участвовало более 400 тысяч жителей региона. Около 64 тысяч ветеранов, тыловиков, блокадников и детей войны получили единовременные выплаты из областного бюджета на общую сумму 462 миллиона рублей. Эта поддержка продолжится и в 2026 году.

Также в этом году планируется открыть региональный Центр патриотического воспитания на базе Дома офицеров. В рамках федерального гранта будет расширен музей боевой славы, создан музей истории СВО, лазерный тир и классы начальной военной подготовки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что героя России Александра Шуваева назначили заместителем губернатора Иркутской области.