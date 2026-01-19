Новая набережная и парк появятся в Покровском-Стрешневе

Ранее стало известно, что в 2025 году в городе были приведены в порядок девять набережных, часть из которых объединили в новый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки. В их числе Царская набережная музея-заповедника «Коломенское», Пушкинская набережная в Парке Горького и береговая линия в районе Печатники.