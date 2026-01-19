Мингорисполком сказал про QR-коды на светофорах — вот зачем они нужны

В ведомстве уточнили, что с наступлением положительных температур на всех светофорах Минска появятся QR-коды. С их помощью любой минчанин при помощи мобильного телефона сможет оперативно сообщить про неисправности или же повреждения. Для того, чтобы подать заявку, нужно будет только отсканировать QR-код. После этого на экране телефона откроется окно браузера с формой обращения, где можно будет выбрать причину, оставить комментарий. Также необходимо будет прикрепить фото.