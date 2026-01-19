Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мингорисполком сказал про QR-коды на светофорах — вот зачем они нужны

QR-коды появятся на всех светофорах в Минске — вот для чего.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал про QR-коды на светофорах — вот зачем они нужны. Подробности пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома.

В ведомстве уточнили, что с наступлением положительных температур на всех светофорах Минска появятся QR-коды. С их помощью любой минчанин при помощи мобильного телефона сможет оперативно сообщить про неисправности или же повреждения. Для того, чтобы подать заявку, нужно будет только отсканировать QR-код. После этого на экране телефона откроется окно браузера с формой обращения, где можно будет выбрать причину, оставить комментарий. Также необходимо будет прикрепить фото.

— Обо всех неисправностях и повреждениях дорожных знаков, светофоров, контроллеров мы просим сообщать в дежурную службу нашего предприятия по короткому номеру 155, — пояснил главный инженер «СМЭП Мингорисполкома» Илья Моховиков.

По его словам, указанную информацию чаще всего сообщают водители общественного транспорта, а также сотрудники ГАИ. Моховиков уточнил, что с установкой табличек с QR-кодом подобное сделать будет проще:

— Достаточно будет подойти с телефоном, навести камеру и передать информацию. Наши специалисты оперативно выедут на место и устранят недостатки.

Тем временем «Белоруснефть» раскрыла, какой будет каждая десятая машина в Беларуси в 2030.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Крещение 19 января 2026 года.

Кроме того, мы узнали, что произошло после победы Арины Соболенко в первом круге Australian Open-2026: «Не смотри туда, пожалуйста, не смотри!».