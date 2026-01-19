Мингорисполком сказал про QR-коды на светофорах — вот зачем они нужны. Подробности пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома.
В ведомстве уточнили, что с наступлением положительных температур на всех светофорах Минска появятся QR-коды. С их помощью любой минчанин при помощи мобильного телефона сможет оперативно сообщить про неисправности или же повреждения. Для того, чтобы подать заявку, нужно будет только отсканировать QR-код. После этого на экране телефона откроется окно браузера с формой обращения, где можно будет выбрать причину, оставить комментарий. Также необходимо будет прикрепить фото.
— Обо всех неисправностях и повреждениях дорожных знаков, светофоров, контроллеров мы просим сообщать в дежурную службу нашего предприятия по короткому номеру 155, — пояснил главный инженер «СМЭП Мингорисполкома» Илья Моховиков.
По его словам, указанную информацию чаще всего сообщают водители общественного транспорта, а также сотрудники ГАИ. Моховиков уточнил, что с установкой табличек с QR-кодом подобное сделать будет проще:
— Достаточно будет подойти с телефоном, навести камеру и передать информацию. Наши специалисты оперативно выедут на место и устранят недостатки.
