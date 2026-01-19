В Уфе с осени 2025 года выросли зарплаты работников культуры

В Уфе с осени прошлого года начали действовать новые правила оплаты труда для работников сферы культуры. Местные власти внесли изменения в положение, которое регулирует зарплаты в муниципальных учреждениях культуры и искусства.
Поправки, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года, предусматривают повышение базовых окладов и минимальных ставок для широкого круга сотрудников: от технического персонала до руководителей организаций. Например, оклад директора такого учреждения теперь составляет 44 619 рублей.
Для остальных категорий работников размер выплат определяется с помощью специальных коэффициентов, которые зависят от профессиональной квалификационной группы и уровня должности. Так, минимальный оклад для служащих первого уровня установлен в размере 7 304 рубля, а для служащих третьего уровня — 11 067 рублей. Руководящие должности в культурных учреждениях теперь могут рассчитывать на оклад от 31 753 рублей.
Изменения также коснулись ставок для артистов, библиотекарей, музейных научных сотрудников, художников и представителей других творческих и технических специальностей. Новые нормы распространяются на трудовые договоры, заключенные с 1 сентября 2025 года.
