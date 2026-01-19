В Уфе с осени 2025 года выросли зарплаты работников культуры

Для остальных категорий работников размер выплат определяется с помощью специальных коэффициентов, которые зависят от профессиональной квалификационной группы и уровня должности. Так, минимальный оклад для служащих первого уровня установлен в размере 7 304 рубля, а для служащих третьего уровня — 11 067 рублей. Руководящие должности в культурных учреждениях теперь могут рассчитывать на оклад от 31 753 рублей.