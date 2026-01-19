В Москве в ходе рейда выявили более 4 тыс. нарушений ПДД велокурьерами

«По итогам мероприятия сотрудниками подразделений Госавтоинспекции пресечено более 4 тысяч нарушений Правил дорожного движения, допущенных лицами, оказывающими услуги доставки и использующими для передвижения СИМ и велосипеды», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По всем установленным фактам нарушители привлечены к административной ответственности. Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен.
Рейд проходил с 16 по 18 января.