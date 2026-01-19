Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в ходе рейда выявили более 4 тыс. нарушений ПДД велокурьерами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили более 4 тыс. нарушений ПДД велокурьерами в Москве в ходе рейда, который проходил с 16 по 18 января. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам мероприятия сотрудниками подразделений Госавтоинспекции пресечено более 4 тысяч нарушений Правил дорожного движения, допущенных лицами, оказывающими услуги доставки и использующими для передвижения СИМ и велосипеды», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По всем установленным фактам нарушители привлечены к административной ответственности. Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен.

Рейд проходил с 16 по 18 января.