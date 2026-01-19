Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете

КАЗАНЬ, 19 янв — РИА Новости. Управление образования Казани поручило администрации школы № 18, где в мужском туалете была установлена видеокамера, до конца дня демонтировать устройство, сообщили РИА Новости в управлении.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что в мужском туалете школы № 18 в Казани появилась видеокамера.
«Управление образования поручило школе до конца дня демонтировать установленные муляжи камер видеонаблюдения. По словам руководства школы, муляжи были установлены для профилактических целей: в туалете некоторое время были случаи порчи имущества — разрушение раковин, писсуаров, туалетных кабин и технических шкафов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в туалетах часто появлялся запах от курения. Поэтому администрация школы приняла решение разместить в туалете муляжи видеокамер, дабы воздействовать на нарушителей.
Отмечается, что школа намерена усилить работу по обеспечению сохранности имущества и профилактике правонарушений иными способами, в том числе через воспитательную и разъяснительную работу с обучающимися и их родителями.