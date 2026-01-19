Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету серии «Выдающиеся личности России» номиналом 2 рубля, посвященную 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, говорится в сообщении ЦБ РФ.
«Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения” серии “Выдающиеся личности России”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что серебряная монета с массой драгоценного металла в чистоте 15,55 грамма, и пробой сплава 925 имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «2 Рубля», год выпуска «2026 г.».
На оборотной стороне расположены рельефные изображения портрета Салтыкова-Щедрина и фигур градоначальников города Глупова из произведения «История одного города», по окружности монеты имеются надписи: справа — «М. Е. Салтыков-Щедрин», внизу слева — «1826−1889».
Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3 тысячи экземпляров.