Банк России выпустит монету к 200-летию со дня рождения Салтыкова-Щедрина

«Банк России 20 января 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения” серии “Выдающиеся личности России”, — говорится в сообщении.