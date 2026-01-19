В Ростовской области начали проверку после аварии на сетях водоснабжения

— В СМИ опубликована информация о том, что в течение нескольких дней жители городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов области продолжают оставаться без водоснабжения в связи повторным порывом трубопровода. Организована доследственная проверка, — говорится в информации СК.