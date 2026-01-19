В Ростовской области начали проверку после аварии на сетях водоснабжения

В Ростовской области следователи начали проверку в связи с аварией на сетях водоснабжения, сообщает 19 января пресс-служба СУ СК России по региону.
— В СМИ опубликована информация о том, что в течение нескольких дней жители городов Гуково и Зверево, а также поселков Красносулинского и Каменского районов области продолжают оставаться без водоснабжения в связи повторным порывом трубопровода. Организована доследственная проверка, — говорится в информации СК.
Ранее люди пожаловались на отсутствие воды в течение четырех дней. Известно, что местные власти в территориях уже ввели режим повышенной готовности. Ранее сообщалось о порыве на магистральном водоводе: сначала специалисты ликвидировали дефект, но на следующее утро вновь потребовались ремонтные работы.
На данный момент восстановительные работы продолжаются, после их завершения начнется заполнение системы. Организован подвоз воды.
