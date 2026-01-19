Больше половины россиян обрадовались бы появлению ветерана СВО в числе их коллег — ВЦИОМ

Из данных опроса также следует, что куда более сдержанную реакцию проявили бы представители поколения зумеров (родившиеся в 2001 году и позднее) и младших миллениалов (родившиеся в период с 1992 по 2000 год). Среди них больше всего тех, кто выбрал реакцию «Нейтрально» (64% и 55% соответственно).
Чаще всего позитивно реагировали на перспективу появления ветерана СВО на работе люди старше 78 лет: 84% из числа опрошенных представителей так называемого поколения оттепели выбрали вариант ответа «Положительно».
Также порядка 59% граждан сочли, что опыт ветеранов спецоперации может пригодиться и в обычной жизни. С противоположной точкой зрения выступили 29% опрошенных, и чаще всего негативно отзывались о подобной перспективе снова зумеры.
Ветеранов СВО участники опроса наиболее часто видели в качестве сотрудников силовых структур (армии и полиции), МЧС и системы образования. Последнее объясняется тем, что в массовом сознании образ военнослужащего стал ассоциироваться с уникальным жизненным опытом и моральными ориентирами.
Напомним, участники СВО, которые были официально трудоустроены до мобилизации, могут восстановиться на прежнем месте работы, если в течение трех месяцев после возвращения предоставят документы, подтверждающие службу. Если вернуться на прежнюю должность не получается, можно рассмотреть иные вакансии на рынке труда. Подробности читайте в нашем тексте по теме.
Список источников
1. Герои среди нас, или Путь домой. Официальный сайт ВЦИОМ. 2026.