Больше половины россиян обрадовались бы появлению ветерана СВО в числе их коллег — ВЦИОМ

Порядка 58% россиян положительно бы восприняли приход в их трудовой коллектив ветерана СВО, следует из опроса ВЦИОМ. Среди опрошенных потенциальное появление такого коллеги больше всего поддержали представители старшего поколения.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Ветераны СВО
Источник: Mil.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

Из данных опроса также следует, что куда более сдержанную реакцию проявили бы представители поколения зумеров (родившиеся в 2001 году и позднее) и младших миллениалов (родившиеся в период с 1992 по 2000 год). Среди них больше всего тех, кто выбрал реакцию «Нейтрально» (64% и 55% соответственно).

Чаще всего позитивно реагировали на перспективу появления ветерана СВО на работе люди старше 78 лет: 84% из числа опрошенных представителей так называемого поколения оттепели выбрали вариант ответа «Положительно».

Также порядка 59% граждан сочли, что опыт ветеранов спецоперации может пригодиться и в обычной жизни. С противоположной точкой зрения выступили 29% опрошенных, и чаще всего негативно отзывались о подобной перспективе снова зумеры.

Ветеранов СВО участники опроса наиболее часто видели в качестве сотрудников силовых структур (армии и полиции), МЧС и системы образования. Последнее объясняется тем, что в массовом сознании образ военнослужащего стал ассоциироваться с уникальным жизненным опытом и моральными ориентирами.

Напомним, участники СВО, которые были официально трудоустроены до мобилизации, могут восстановиться на прежнем месте работы, если в течение трех месяцев после возвращения предоставят документы, подтверждающие службу. Если вернуться на прежнюю должность не получается, можно рассмотреть иные вакансии на рынке труда. Подробности читайте в нашем тексте по теме.

