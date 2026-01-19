Больше половины россиян обрадовались бы появлению ветерана СВО в числе их коллег — ВЦИОМ

Из данных опроса также следует, что куда более сдержанную реакцию проявили бы представители поколения зумеров (родившиеся в 2001 году и позднее) и младших миллениалов (родившиеся в период с 1992 по 2000 год). Среди них больше всего тех, кто выбрал реакцию «Нейтрально» (64% и 55% соответственно).