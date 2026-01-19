Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек

Так, неделей ранее в Крыму было выявлено 3373 заболевших, в Севастополе — 1902. Сейчас же в республике число новых случаев выросло более чем в 2,5 раза.
«На последней отчетной неделе в Республике Крым (зафиксирован — ред.) рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 8623 человека Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 11,9 процента», — говорится в сообщении.
В Севастополе в течение минувшей недели ОРВИ и гриппом заболели 2460 человека, что больше, чем неделей ранее, на 29%. При этом эпидпорог не превышен — заболеваемость ниже на 34%.
«Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет — 76,5%», — отметили в ведомстве.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о необходимости в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, использовать маски, антисептики и регулярно мыть руки с мылом.
Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился на 52,6% и 33,4% соответственно.