Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями, а также так называемым гонконгским гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.