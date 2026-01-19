Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкий рост: в Крыму гриппом и ОРВИ заболели 8,6 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями, а также так называемым гонконгским гриппом заболели порядка 11 тысяч человек, это выше показателей прошлой недели. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Так, неделей ранее в Крыму было выявлено 3373 заболевших, в Севастополе — 1902. Сейчас же в республике число новых случаев выросло более чем в 2,5 раза.

«На последней отчетной неделе в Республике Крым (зафиксирован — ред.) рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 8623 человека Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 11,9 процента», — говорится в сообщении.

В Севастополе в течение минувшей недели ОРВИ и гриппом заболели 2460 человека, что больше, чем неделей ранее, на 29%. При этом эпидпорог не превышен — заболеваемость ниже на 34%.

«Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет — 76,5%», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают о необходимости в период подъема уровня заболеваемости ОРВИ соблюдать меры профилактики: избегать мест массового скопления людей, использовать маски, антисептики и регулярно мыть руки с мылом.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму и Севастополе снизился на 52,6% и 33,4% соответственно.