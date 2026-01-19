В Саратове врачи спасли девочку с редким заболеванием

«Врачи областной детской больницы спасли ребенка с редким системным заболеванием… В конце декабря в педиатрическое отделение № 1 СОДКБ из инфекционного стационара переведена девочка с высокой лихорадкой, болью в суставах и некрозом мягких тканей фалангов кистей и стоп. Учитывая характер клинических симптомов и результаты диагностических лабораторно-инструментальных обследований, ребенку установлен диагноз узелковый периартериит — один из вариантов аутоиммунных системных васкулитов», — говорится в Telegram-канале ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».