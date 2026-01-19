Шедевры из Русского музея на ВДНХ можно увидеть до 1 февраля

В экспозицию входят четыре тематических раздела: «Старая Москва», «Новая Москва», «Москва — столица» и «Москва и москвичи». В работах можно проследить исторический нарратив о становлении и развитии города на протяжении веков. В них демонстрируются величие, преображение и многогранность Москвы.