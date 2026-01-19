Шедевры из Русского музея на ВДНХ можно увидеть до 1 февраля

Москвичи и туристы могут побывать на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» на ВДНХ до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
«Выставка “Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея” завершает работу. До закрытия масштабного проекта осталось всего две недели», — отмечается в сообщении.
Экспозицию можно увидеть в павильоне № 1 «Центральный». Там собрано 115 шедевров русского искусства, в том числе работы мастеров Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Ивана Шишкина и Андрея Рябушкина. Выставка посвящена столице и часть произведений показывается в Москве впервые.
В экспозицию входят четыре тематических раздела: «Старая Москва», «Новая Москва», «Москва — столица» и «Москва и москвичи». В работах можно проследить исторический нарратив о становлении и развитии города на протяжении веков. В них демонстрируются величие, преображение и многогранность Москвы.
Между тем студенты дневных и вечерних отделений вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы 25 января по случаю Дня студента. Им будут доступны две бесплатные экскурсии — по иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».