На Солнце произошла сильная вспышка

В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Солнечная вспышка класса М зафиксирована 19 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«19 января в 14:19 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1», — отметили в институте.

Ранее в ИПГ сообщали, что 19 и 20 января ожидается вспышечная активность на Солнце в диапазоне от умеренной до высокой, а также возможны вспышки класса Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.