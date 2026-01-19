Свыше 60% выявленных на медосмотрах заболеваний диагностированы на ранней стадии

Диспансеризация — важный инструмент сохранения здоровья граждан и улучшения качества медицинской помощи. Регулярные профилактические визиты к врачу помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, а это значит, что победить болезнь будет намного проще. Для миллионов россиян регулярная диспансеризация уже стала хорошей привычкой. Число тех, кто перестал откладывать на завтра визит к врачу, даже если для этого нет очевидного повода, увеличивается. О том, где можно пройти бесплатный медосмотр, как часто организму нужен чек-ап и что входит в программу диспансеризации, — в материале «Газеты.Ru».