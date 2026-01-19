В Иркутской области продлили срок подачи заявлений на единый госэкзамен

Если выпускник не успеет подать заявление до 2 февраля, это можно будет сделать позже, но только по уважительной причине (например, болезнь), которую нужно подтвердить документами. В таком случае заявление необходимо подать не позднее, чем за две недели до даты экзамена, на имя председателя государственной экзаменационной комиссии региона.