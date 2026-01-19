Ричмонд
В Иркутской области продлили срок подачи заявлений на единый госэкзамен

Документы необходимо предоставить до 2 февраля включительно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Выпускникам школ Иркутской области продлили срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2026. Поскольку последний день приёма заявок, 1 февраля, выпадает на воскресенье, подать документы можно будет до 2 февраля включительно. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном министерстве образования.

В заявлении нужно указать предметы, которые планируете сдавать. Обязательными являются русский язык и математика. Выпускники текущего года могут выбрать уровень по математике — базовый или профильный. Выпускники прошлых лет сдают только профильный. Остальные предметы выбираются добровольно, они нужны для поступления в вуз.

Если выпускник не успеет подать заявление до 2 февраля, это можно будет сделать позже, но только по уважительной причине (например, болезнь), которую нужно подтвердить документами. В таком случае заявление необходимо подать не позднее, чем за две недели до даты экзамена, на имя председателя государственной экзаменационной комиссии региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школы Иркутска во время морозов работают в штатном режиме.