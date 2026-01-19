В Краснодаре снесли дом-самострой площадью 500 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.
Местный житель построил жилой дом без разрешительной документации. Должнику предоставили срок на то, чтобы снести самовольно возведенное помещение. Но владелец демонтировать дом не спешил.
«Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ “Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера”. Кроме того, краснодарец был ограничен в праве на выезд за пределы РФ», — сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.
Тогда владелец самостроя демонтировал дом и освободил участок.
«Решение суда исполнено в полном объеме», — добавили в региональном управлении ФССП.