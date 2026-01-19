В Краснодаре снесли дом-самострой площадью 500 кв. метров

«Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ “Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера”. Кроме того, краснодарец был ограничен в праве на выезд за пределы РФ», — сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.