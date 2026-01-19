Житель Омского района оштрафован за нелегальную продажу алкоголя и сигарет

Омский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю региона. Мужчина осужден сразу по двум статьям: за оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции, и его сбыт без лицензии.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, с февраля 2023 года он организовал нелегальный бизнес по реализации безакцизного алкоголя и сигарет. В ходе оперативных мероприятий полиция изъяла у него свыше 1,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя и 1,1 тысячи пачек немаркированных сигарет.
Несмотря на представленные доказательства, подсудимый отказался признавать вину.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения приговора на его дорогостоящий автомобиль наложен арест. Вся изъятая контрафактная продукция подлежит уничтожению.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
