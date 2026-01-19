Власти Минска сказали, кто может не ждать очередь при звонке в службу 115

Директор предприятия отметил, что количество жалоб на качество оказания услуг ЖКХ снизилось на 5%. Всего же, уточнил он, минчане оставили по номеру 115 чуть более 1,7 миллиона заявок. По его словам, в числе основных вопросов были температура горячей воды, уборка дворовой территории, отсутствие электроснабжения.