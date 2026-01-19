Власти Минска сказали, кто может не ждать очередь при звонке в службу 115

Подробности во время совещания озвучил директор предприятия «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
Бардович обратил внимание, что число заявок, которые поступили по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в контакт-центр 115 и на ресурс «Мая Рэспублiка» 115.бел за 2025 год, снизилось примерно на 3,7% в сравнении с 2024 годом.
Директор предприятия отметил, что количество жалоб на качество оказания услуг ЖКХ снизилось на 5%. Всего же, уточнил он, минчане оставили по номеру 115 чуть более 1,7 миллиона заявок. По его словам, в числе основных вопросов были температура горячей воды, уборка дворовой территории, отсутствие электроснабжения.
Максим Бардович отметил, что через портал 115.бел поступило около 13% заявок от общего количества:
— Такой способ позволяет избежать возможной очереди при звонках на телефонный номер 115. Кроме того, соответствующее мобильное приложение позволяет отслеживать статус заявки.