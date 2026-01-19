Отключения электричества в воронежских СНТ привели к уголовному делу

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели в связи с частыми отключениями электричества в воронежских СНТ «Дальние сады» и «Ближние сады». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в понедельник, 19 января.
Местные жители в видеообращении к главе СКР Александру Бастрыкину рассказали, что обслуживающая организация отказывается менять аварийный электрический кабель, который зимой регулярно выходит из строя, оставляя людей без света и отопления.
Следователи устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации, а также работают относительно сбора и закрепления доказательственной базы.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, электроснабжение СНТ «Дальние сады» и «Ближние сады» обеспечивает воздушная линия электропередач протяженностью 12 км. Сети были построены ещё в 1953 году и рассчитаны для снабжения садовых домиков в летнее время.
По закону линии, подстанции и другие объекты, обеспечивающие СНТ электричеством, являются имуществом общего пользования товариществ. При этом электроснабжение обоих СНТ осуществляется через подстанцию, принадлежащую КБХА, через сети ООО «Квартал».
«Балансовая принадлежность разграничивается по линии раздела сетей по признаку собственности или владения на ином законном основании», — отметили в министерстве.
При этом жители СНТ «Дальние сады» и «Ближние сады» не лишены возможности самостоятельно решать судьбу общего электросетевого имущества. Для передачи его в собственность территориальной сетевой организации они должны провести общее собрание членов товарищества и направить заявку в ТСО с пакетом документов.
После этого специалисты проведут проверку технического состояния сетей, по результатам которой примут решение о возможности передачи имущества на баланс. Если такое решение не принято, то ответственность за обслуживание линий и подстанций остаётся на собственниках участков.