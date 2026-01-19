Как вычислить площадь треугольника: формула Герона и другие методы

В учебниках часто советуют начинать решение задач на площадь именно с равнобедренного треугольника: он наглядный и позволяет «увидеть» все взаимосвязи. С ним легче уловить, в чем смысл высоты, как считать площадь через углы и почему формулы разные, хотя результат один — цифра в квадратных единицах.