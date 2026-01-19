Открытие медиков поможет прогнозировать обострения астмы за пять лет до их развития

«Одна из главных проблем в лечении астмы заключается в том, что до настоящего времени у нас не было инструментов, позволяющих предугадать то, будет ли у пациента мощный приступ астмы в ближайшем будущем. Наше открытие позволяет решить эту проблему и с 90% вероятностью выявить пациентов с высоким риском развития обострений астмы по соотношению липидов и стероидов», — пояснила доцент Гарвардского университета (США) Джессика Лэски-Су, чьи слова приводит пресс-служба KI.