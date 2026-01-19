В Самарской области мигрантам запретили работать дворниками

В новом постановлении губернатора Самарской области, размещенном на сайте правительства региона, теперь указано порядка 120 кодов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), по которым нельзя привлекать на работу иностранцев. Теперь работодатели не смогут трудоустроить мигрантов дворниками в школы, детские сады, колледжи, а также в общественный транспорт, столовые и общежития.