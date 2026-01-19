Ричмонд
Триумфальную арку в Кишиневе отремонтируют в 2026 году

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Молдавские власти планируют отреставрировать Триумфальную арку, расположенную в центре Кишинева.

Источник: Sputnik

По словам министра культуры Кристиана Жардана, местный предприниматель, специалист по обработке камня, выразил желание напрямую участвовать в спасении памятника.

«В этом году мы будем ремонтировать Триумфальную арку. На это были выделены средства, но есть и интерес со стороны одного предпринимателя, который просто хочет отреставрировать ее. Это наш человек, очень увлечённый камнем, у него свой бизнес, он изучил, почему разрушается камень, на котором стоит Арка. Интерес есть — как со стороны государства, так и со стороны одного жителя Кишинёва, речь не о бизнесе, а о гражданине, который хочет восстановить памятник», — сказал Кристиан Жардан в интервью СМИ.

По словам министра, символ Молдовы — Триумфальная арка — не числится отдельно в реестре исторических памятников, являясь частью исторического комплекса: Сквер Кафедрального собора, площадь Великого национального собрания, Святые ворота. Комплекс не находится ни в ведении Министерства культуры, ни в ведении мэрии Кишинёва.

«Прямо в эти дни должна была состояться встреча с Агентством государственной собственности, чтобы уточнить, как именно разграничить и принять весь памятник целиком. Не думаю, что мы как государство способны самостоятельно содержать сквер. Для этого нужно управление или агентство. Муниципалитет заботится о зелёных зонах и уборке. Пока они собственники земли. Мы хотим понять, как земля оказалась у них. Это не относится к текущей администрации. Это долгий процесс управления историческими памятниками. Мы обязаны сделать уточнение. Для этого необходимы процессы разграничения, которые занимают время и сложны с юридической точки зрения. Это займёт время, но у нас нет другого выхода», — добавил Кристиан Жардан.

Триумфальная арка была спроектирована архитектором из Одессы Лукой Заушкевичем в 1841 году, который взял за образец аналогичные сооружения в Риме (Италия). Памятник имеет высоту 13 метров и украшен в коринфском стиле.

В течение многих лет Арка оставалась без должного ухода, и сейчас ее состояние резко ухудшилось: фундаменты колонн разрушаются, а известковые камни всё легче откалываются. На одной из стен памятника металлическая табличка сообщает, что последняя реставрация проводилась в 1973 году, то есть полвека назад.