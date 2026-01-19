Триумфальную арку в Кишиневе отремонтируют в 2026 году

«Прямо в эти дни должна была состояться встреча с Агентством государственной собственности, чтобы уточнить, как именно разграничить и принять весь памятник целиком. Не думаю, что мы как государство способны самостоятельно содержать сквер. Для этого нужно управление или агентство. Муниципалитет заботится о зелёных зонах и уборке. Пока они собственники земли. Мы хотим понять, как земля оказалась у них. Это не относится к текущей администрации. Это долгий процесс управления историческими памятниками. Мы обязаны сделать уточнение. Для этого необходимы процессы разграничения, которые занимают время и сложны с юридической точки зрения. Это займёт время, но у нас нет другого выхода», — добавил Кристиан Жардан.