Свириденко сообщила, что Лурье может заселяться в бывшую квартиру Долиной

Долина на процедуру не явилась, так как, по данным СМИ, находилась в отпуске за границей. При этом у ее представителей, по словам адвоката Лурье, не было ни ключей, ни полномочий подписывать акт приема-передачи недвижимости. В то же время Пухова настаивала, что именно сторона покупательницы отказалась принимать недвижимость из-за неточности в документах — акт был датирован 5 января.