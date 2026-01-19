В Омска стартовала подготовка к паводковому сезону

В Омске началась работа по подготовке к весеннему противопаводковому периоду. Представители округов совместно с профильными специалистами и представителями КТОСов проводит выезды на территории, наиболее уязвимые к подтоплению.
Одно из первых рейдовых мероприятий накануне прошло в Амурском поселке. Там специалисты оценили объемы снежного покрова, определили потенциальные зоны скопления талых вод и наметили необходимые работы для обеспечения свободного стока воды.
Администрация округа также направила уведомления гаражным кооперативам о необходимости очистить прилегающие территории от снега и наледи. Предприятия и организации получают рекомендации по своевременной очистке крыш, а также по вывозу снега на специализированные полигоны.
Кроме того, актив КТОСов приступил к распространению памяток среди жителей частного сектора. В них разъясняется, как правильно подготовить участки к паводку: расчистить канавы, проверить состояние дренажных труб и обеспечить беспрепятственный отвод талой воды.
Читайте также: Губернатор Омской области Виталий Хоценко вошел в число лидеров премии «Знание».