На Дону сгон воды может привести к обледенению судов в Таганрогском заливе

В Ростовской области сохраняется возможность ветрового сгона воды и обледенения судов.

Источник: Комсомольская правда

Вместе с морозом и ветровым сгоном воды в Ростовской области возможно обледенение судов, находящихся в Таганрогском заливе. Кроме того, уровень воды в реке Дон между Аксаем и Азовом может оказаться в пределах и ниже неблагоприятных отметок. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра.

Напомним, 19 января на Дону все еще действует штормовое предупреждение, связанное с непогодой.

Сегодня до конца дня в регионе прогнозируют от −10 до −15 градусов, местами должно быть до −6. Предстоящей ночью столбики термометров могут оказаться в пределах от −13 до −18, а при прояснениях опуститься до −24. Ветер сохранится северный и северо-западный 5−10 м/с. Местами возможены гололедица, небольшой и умеренный снег.

