На Дону сгон воды может привести к обледенению судов в Таганрогском заливе

Сегодня до конца дня в регионе прогнозируют от −10 до −15 градусов, местами должно быть до −6. Предстоящей ночью столбики термометров могут оказаться в пределах от −13 до −18, а при прояснениях опуститься до −24. Ветер сохранится северный и северо-западный 5−10 м/с. Местами возможены гололедица, небольшой и умеренный снег.