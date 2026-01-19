Ричмонд
В Воронежской области ищут сбежавшего с поезда на станции Россошь кота Босю

Питомец ехал на поезде «Ростов-Москва».

Источник: Комсомольская правда

Жителей воронежской Россоши просят помочь в поисках кота, который потерялся на железнодорожной станции 18 января. Пушистый пассажир по кличке Бося (Босс) ехал на поезде «Ростов-Москва».

Около 22 часов во время остановки в Россоши владелец вывел кота на прогулку на шлейке на станции. Каким-то образом животное вырвалось и убежало. Владельцы просят всех россошанцев обратить внимание на бездомных животных в районе станции.

Приметы Боси: пушистый, серый, хвост короткий. Был в ошейнике и шлейке. Контакты владельца: +79167748075 Екатерина.

Напомним, в сентябре аналогичный случай произошел в Воронежской области на станции Поворино. Там от поезда отбилась породистая собачка Шура. К счастью, ее вскоре нашли и вернули хозяйке.