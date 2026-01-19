Ричмонд
Умер экс-глава Минфина Беларуси Николай Корбут

Умер экс-глава министерства финансов Беларуси Николай Корбут. Об этом БелТА сообщили в Министерстве финансов.

Источник: Комсомольская правда

Николай Корбут умер в возрасте 77 лет. Прощание пройдет во вторник, 20 января, в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Бывший глава Министерства финансов будет похоронен на Восточном кладбище.

Николай Корбут родился 1 ноября 1948 года в деревне Гутница Слуцкого района. Он окончил Минский финансовый техникум и Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева.

Корбут работал в финансовых органах Минской области, в Министерстве финансов. Также он занимал должность заместителя главы Контрольной палаты. Кроме того, он был первым заместителем председателя правления Национального банка. Министром финансов Беларуси Николай Корбут был в 1997 — 2008 годах. В 2006 году его наградили орденом Почета.