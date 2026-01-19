Умер экс-глава Минфина Беларуси Николай Корбут

Корбут работал в финансовых органах Минской области, в Министерстве финансов. Также он занимал должность заместителя главы Контрольной палаты. Кроме того, он был первым заместителем председателя правления Национального банка. Министром финансов Беларуси Николай Корбут был в 1997 — 2008 годах. В 2006 году его наградили орденом Почета.