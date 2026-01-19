Студентам хотят предоставить бесплатный проезд в транспорте в Татьянин день

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Ксения Горячева предложили ввести бесплатный проезд для студентов на общественном транспорте в Татьянин день.
Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества — «Татьянин день». Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность формирования единого подхода к предоставлению бесплатного проезда студентам в Татьянин день на городском общественном транспорте», — сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что студенты в одних субъектах получают символическую, но заметную поддержку в Татьянин день, а в других — лишены её из-за места проживания.
Парламентарии подчеркивают, поскольку решение о предоставлении льготного или бесплатного проезда по городским маршрутам принимается на региональном и муниципальном уровнях, ключевой проблемой становится отсутствие единых ориентиров и рекомендаций, которые стимулировали бы субъекты РФ вводить такую меру системно и повсеместно.
Поэтому депутаты в качестве основной меры предлагают направить субъектам РФ методические рекомендации с предложением закрепить бесплатный проезд для студентов 25 января со стороны Минтранса России.
Согласно документу, если по итогам такой работы практика не будет внедряться регионами в достаточной степени, целесообразно рассмотреть возможность подготовки предложений по закреплению соответствующей нормы на федеральном уровне, чтобы обеспечить равные права студентов независимо от региона.
«Реализация указанной инициативы может быть социально значимой при минимальных издержках, поскольку речь идёт об одном дне в году, и подчеркнёт общенациональный характер Дня российского студенчества», — заключается в документе.